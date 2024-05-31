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سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يتراجع ببداية التعاملات

11:19 ص الجمعة 31 مايو 2024

أسعار الذهب اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر في بداية التعاملات، وانخفض الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس الخميس.

أسعار الذهب اليوم

وتراجع أسعار الذهب عيار 14 إلى 2070 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2661 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3105 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3549 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 24840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2340 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، مع بداية تعاملات اليوم الجمعة ، بانخفاض 0.11% وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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