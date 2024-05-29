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خريطة الأسعار: ارتفاع الحديد والمكرونة وانخفاض العدس والذهب يستقر

03:16 م الأربعاء 29 مايو 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد والفول والمكرونة في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجعت أسعار العدس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، فيما استقر سعر الذهب بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلدي.. أسعار البيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد ترتفع اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم الأربعاء

ارتفاع البطاطس والبصل وانخفاض الملوخية بسوق العبور اليوم الأربعاء

بعد خسارته 30 جنيها.. ماذا حدث لسعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم؟

ارتفاع أسعار الفول والمكرونة وانخفاض العدس اليوم الأربعاء بالأسواق

خريطة الأسعار الذهب أسعار الحديد أسعار السمك
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