ارتفاع البطاطس والبصل وانخفاض الملوخية بسوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر كيلو الفاصوليا والباذنجان والملوخية والخيار الصوب واليوسفي والجوافة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر الطماطم والبصل والخيار البلدي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و 5.5 جنيه.

البطاطس بين 5 و 14 جنيها، بزيادة جنيه.

البصل بين 5 و 8 جنيهات، بزياده 1.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و 10 جنيهات.

الفاصوليا بين 10 و 12 جنيها، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 8 جنيهات و 12 جنيها، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و 8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و 7 جنيهات.

الملوخية بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب بين 5 و 10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي بين 5 و 8 جنيهات، بزيادة جنيه.

البسلة بين 24 و26 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 5 و 6 جنيهات.

اليوسفي بين 7 و 11 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

الليمون البلدي بين 15 و 21 جنيها.

الجوافة بين 15 و 30 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.