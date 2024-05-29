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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

10:59 ص الأربعاء 29 مايو 2024

أسعار الدواجن

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كتبت-أمنية عاصم:

انخفض متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وتراجع متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 108.13 جنيه، بانخفاض 20 قرشا، بحسب بيانات بوابة الأسعار.

وفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 98.67 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 118.7جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن مركز معلومات مجلس الوزراء الدواجن البيضاء الدواجن البلدي
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