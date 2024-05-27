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خريطة الأسعار: ارتفاع الحديد وانخفاض الأرز وعودة الذهب للارتفاع

03:37 م الإثنين 27 مايو 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد والبيض والجبن في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجعت أسعار الارز والفول، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وعاد سعر الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض ترتفع اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم الاثنين

ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

قفز 30 جنيها.. سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

انخفاض الأرز والفول وارتفاع الجبن اليوم الاثنين (موقع رسمي)

خريطة الأسعار أسعار الحديد الأرز الذهب
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