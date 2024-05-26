ماذا فعلت أسعار الذهب اليوم في مصر بنهاية التعاملات؟

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بنهاية التعاملات، عند مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2079 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 18 عند 2674 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3120 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3566 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب نحو 24880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية، لتستأنف عملها غدا الاثنين.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2333.3 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء أول أمس الجمعة، بارتفاع 0.20%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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