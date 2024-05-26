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سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

02:45 م الأحد 26 مايو 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا خالد:

عاد سعر الذهب اليوم الأحد في مصر لارتفاع بمنتصف التعاملات، وارتفع الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

وارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2079 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2674 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3120 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3566 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 24880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية، لتستأنف عملها غدا الاثنين.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2333.3 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء أول أمس الجمعة، بارتفاع 0.20%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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