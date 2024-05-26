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ارتفاع البيض البلدي اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

09:50 ص الأحد 26 مايو 2024

أسعار البيض

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كرتونة البيض البلدي خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وتختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 134.31 جنيه، بتراجع قرش.

كرتونة البيض البلدي: 144.14 جنيه، بزيادة 1.39 جنيه.

أسعار البيض البيض البلدي سعر كرتونة البيض مركز معلومات مجلس الوزراء
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