سعر الذهب اليوم السبت في مصر يهبط بنهاية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الذهب اليوم السبت في مصر إلى بنهاية التعاملات، وانخفض الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواهفي منتصف تعاملات اليوم، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

وتراجع أسعار الذهب عيار 14 إلى 2079 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2674 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3120 جنيها للجرام.

وانخفص سعر الذهب عيار 24 إلى 3566 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 24960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2333.3 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء أمس الجمعو، بارتفاع 0.20%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب