سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2083 جنيها للجرام.

وتراجعت سعر الذهب عيار 18 إلى 2679 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3125 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3571 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 25 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2338 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الخميس، بزيادة 0.63%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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