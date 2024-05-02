بعد زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية.. قروض السلع المعمرة في 5 بنوك

كتبت- منال المصري:

تواصل 3 بنوك هي مصر وqnb الأهلي والمصري الخليجي تقديم قروضا لتمويل السلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأثاث المنزل بعد زيادة الطلب عليها من العملاء وارتفاع أسعارها.

وتتباين شروط وتفاصيل السلع المعمرة من بنك إلى آخر على مستوى سعر الفائدة وقيمة القرض وفترة السداد، ولكن جميعها تستهدف شرائح العملاء من الموظفين وأصحاب المهن الحرة.

وتطلب البنوك بعض الأوراق من العميل قبل الموافقة على القرض من أهمها شهادة من جهة العمل بإثبات الدخل، والرقم القومي للعميل، وإيصال مرافق حديث لمقر سنه (مياه أو كهرباء أو غاز).

وتزايد الطلب على طلب القروض من الأفراد في البنوك بعد زيادة أسعار كافة السلع تأثرا بارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه خلال آخر عامين.

ويتم تحديد قيمة القرض للعميل وفق الدخل الشهري ومدى القدرة على تغطية القسط بحيث لا يتجاوز قيمة القسط الشهري عن 50% من إجمالي دخله الشهري، وفق تعليمات البنك المركزي.

ويقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل قروض السلع المعمرة في 3 بنوك.

بنك مصر

قيمة القرض: تصل إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى.

فترة سداد القرض: تصل إلى 10 سنوات.

سعر الفائدة: يتراوح بين 29.5% إلى 32% سنويا على أساس متناقص.

سن العميل: من 21 إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

الدخل الشهري: لا يقل عن ألف جنيه لموظف الحكومة وألفي جنيه لموظفي القطاع الخاص.

بنك QNB الأهلي

قيمة القرض: يتم تحديد الحد الأقصى للتمويل وفق الدخل الشهري للعميل.

فترة سداد القرض: تصل إلى 5 سنوات.

سعر الفائدة: يتراوح بين 29.5% إلى 33% سنويا على أساس متناقص.

سن العميل: من 21 إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

الدخل الشهري: لا يقل عن ألف جنيه.

البنك المصري الخليجي EG

قيمة القرض: تصل إلى 120 ألف جنيه كحد أقصى.

فترة سداد القرض: تصل إلى 5 سنوات.

سعر الفائدة: يتم تحديدها مع مدير الفرع.

سن العميل: من 21 إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

الدخل الشهري: لا يقل عن 3 آلاف جنيه.