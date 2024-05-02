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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس

03:07 م الخميس 02 مايو 2024

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كتب- أحمد والي:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 3.34% عند 26114 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.23%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.52%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 87.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 54.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 33.7 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 3.36% إلى مستوى 25270 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.

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