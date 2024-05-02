تراجع السمك المكرونة بسوق العبور اليوم الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر كيلو السمك المكرونة بينما ارتفع سعر كيلو الكابوريا، في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الخميس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: تراوح بين 53 و59 جنيها.



سعر كيلو الفيليه البلطي: تراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و145 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.



سعر كيلو السبيط والكاليماري: تراوح بين 180 و420 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 و220 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: سجل بين 100 جنيه و270 جنيها.