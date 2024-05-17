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خريطة الأسعار: ارتفاع الفول وتراجع اللحوم والذهب يعاود الصعود

03:18 م الجمعة 17 مايو 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الفول والدواجن والحديد، بينما تراجعت أسعار اللحوم والبيض في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

بعد تراجعه.. سعر الذهب في مصر يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات

ارتفاع الفول والدواجن وتراجع اللحوم في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

5 جنيهات لكيلو الطماطم بسوق العبور اليوم الجمعة

"حديد عز " يقفز 900 جنيه للطن اليوم الجمعة (موقع رسمي)

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الجمعة

تراجع كرتونة البيض البلدي خلال اليوم الجمعة (موقع رسمي)

أسعار الدواجن ترتفع اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الفول أسعار الأسماك كرتونة البيض سوق العبور الدواجن سعر الذهب السلع الأساسية أسعار اللحوم بوابة الأسعار المحلية
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