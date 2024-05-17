سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر ينخفض مع بداية التعاملات

كتبت- أمنية عاصم

انخفض سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، وهبط الجرام 10 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2080 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2674 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3120 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3566 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 24960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2387 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بزيادة 0.44% ،في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الجمعة، وفقاً لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب