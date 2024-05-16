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البورصة ترتفع 3.27% مع نهاية تعاملات اليوم الخميس

03:18 م الخميس 16 مايو 2024

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كتب- أحمد والي:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 3.27% عند 26143 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.46%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.66%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 378.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 363.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 15 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 قد هبط بنسبة 0.09% إلى مستوى 25316 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.

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