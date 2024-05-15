الإحصاء: تراجع معدل البطالة في الربع الأول من 2024

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع معدل البطالة 6.7% خلال الربع الأول لعام 2024 من إجمالي قوة العمل بانخفاض 0.2% عن الربع السابق،

وفق بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء.

وحسب البيان، سجل حجم قـوة العمل 31.397 مليون فرد مقابل 31.101 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زياده مقدارها 1.0%.

وبلغت قوة العمل في الحضر 13.758مليون فرد بينما بلغت في الريف 17.639مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25.537 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5.860 مليون فرد.

ويرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 351 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار 55 ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار 296 ألف فرد.

وسجل عدد المتعطلين 2.104 مليون متعطل بنسبة 6.7% من إجمالي قوة العمل (1.136مليون ذكور ، 968 ألف إناث) مقابل 2.159 مليون متعطل عن الربع السابق بانخفاض قـدره 55 ألف متعطل بنسبة 2.5%، وانخفاض قــدره 67 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 3.1%.

ووفق البيان، بلغ معدل البطالة بين الذكور 4.4% من إجمالى الذكور فى قوة العمل خلال الربع الحالى بينما كان 4.6% في الربع السابق مقابل 4.5٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ معدل البطالة بين الإناث 16.5% من إجمالي الإناث في قوة العمل خلال الربع الحالي ، بينما كان 17.7% في الربع السابق مقابل 19.2% في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ معدل البطالة في الحضر 9.4% من إجمالى قوة العمل فى الحضر ، بينما كان 9.7% في الربع السابق مقابل 10.3% فى الربع المماثل من العام السابق.

وسجل معدل البطالة في الريف يصل إلى 4.6% من إجمالى قوة العمل فى الريف ، بينما كان 4.8٪ في الربع السابق مقابل 4.7% فى الربع المماثل من العام السابق.