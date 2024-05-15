تراجع الخيار والملوخية في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم:

تباينت تحركات أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

الطماطم بين 3و 5 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

البطاطس بين 5 جنيهات و11 جنيها.

البصل بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الكوسة بين 6 جنيهات و14 جنيها، بزيادة جنيهين.

الفاصوليا بين 6 جنيهات و15جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 6 جنيهات و 12 جنيها.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و9 جنيهات.

الملوخية بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب بين 4 جنيهات و14 جنيها، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 4 جنيهات و14 جنيها، بتراجع جنيه.

البسلة بين 24 و30 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 3 و 5 جنيهات.

اليوسفي بين 3.5 و 8.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 14و 22 جنيها.

الجوافة بين 15 و25 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.