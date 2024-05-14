سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر ينخفض مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، هبط الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفض أسعار الذهب عيار 14 إلى 2063 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2653 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلي 3095 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3547 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 24760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2344 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقاً لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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