إعلان

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم السبت بالأسواق

كتب : ميريت نادي

11:36 ص 21/02/2026

أسعار الحديد والأسمنت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت 21-2-2026، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35923.87 جنيه، بزيادة 125.72 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37679.72 جنيه، بزيادة 193.43 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4035.29 جنيه، بزيادة 105.8 جنيهًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الحديد والأسمنت سعر طن حديد عز سعر طن الحديد سعر طن الأسمنت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل نحن على أعتاب كساد عالمي؟ د. حسن الصادي يجيب
فيديوهات رمضان

هل نحن على أعتاب كساد عالمي؟ د. حسن الصادي يجيب
يرحل عن الأهلي بالمجان.. أليو ديانج يجري الكشف الطبي لـ فالنسيا الإسباني
رياضة عربية وعالمية

يرحل عن الأهلي بالمجان.. أليو ديانج يجري الكشف الطبي لـ فالنسيا الإسباني
"نحتاجك في أمريكا".. رسالة من ترامب لـ كريستيانو رونالدو
رياضة عربية وعالمية

"نحتاجك في أمريكا".. رسالة من ترامب لـ كريستيانو رونالدو
مفاتيح الدعاء| دعاء قبول العمل الصالح
فيديوهات رمضان

مفاتيح الدعاء| دعاء قبول العمل الصالح
قرار عاجل من النيابة العامة ضد المتهم بالتعدي على "فرد أمن" بكمبوند شهير
حوادث وقضايا

قرار عاجل من النيابة العامة ضد المتهم بالتعدي على "فرد أمن" بكمبوند شهير

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كشف هوية مُطلق النار .. الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"
هبوط أرضي وتسرب مياه في سد النهضة.. كيف يهدد مصر والسودان؟
بسبب اتهامات أخلاقية.. الشركة المنتجة لمسلسل "فخر الدلتا" تحذف اسم مؤلف العمل
كان بيقرأ قرآن في نهار رمضان.. حبس رجل أعمال ضرب "فرد أمن" بكمبوند شهير