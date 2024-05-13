“تنظيم الاتصالات: دمج مفاهيم أمن المعلومات في مناهج 8 جامعات العام الدراسي المقبل

كتب- علاء حجاج:

قال الدكتور أحمد عبد الحافظ، نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات للأمن السيبراني، إن تنظيم الاتصالات اتفق مع وزارة التعليم العالي على دمج مفاهيم أمن المعلومات في المناهج الأكاديمية لدى 8 جامعات خلال العام الدراسي المقبل 2024/2025.

وأضاف عبد الحافظ، خلال المؤتمر التحضيري لفعاليات FDC Summit في دورته السادسة، أن تنظيم الاتصالات اتفق مع وزارة التربية والتعليم على استحداث برنامج جديد لتأهيل طلاب المدارس لمدة عامين في مجال تأمين المعلومات بعد انتهاء مرحلة الثانوية العامة، واستحداث تخصص “فني أمن سيبراني”، ومن المقرر البدء بمدارس الشركة المصرية للاتصالات we للتكنولوجيا التطبيقية والبالغ عددها 12 مدرسة على مستوى محافظات الجمهورية .

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قام بتأسيس المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات "EG|CERT" في أبريل 2009، حيث يعمل به فريق من المتخصصين لتقديم الدعم الفني على مدار 24 ساعة لحماية البنية التحتية الحيوية للمعلومات.

ويقدم المركز منذ عام 2012 الدعم لمختلف الجهات عبر قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المصرفية والحكومية من أجل مساعدتهم على مواجهة تهديدات الأمن السيبراني بما في ذلك هجمات الحرمان من الخدمة.

يتكون المركز من خمس إدارات رئيسية، وهي التعامل مع الحوادث السيبرانية واستمرارية الأعمال، ومراقبة الهجمات الإلكترونية والإنذار المبكر، وفحص الثغرات واختبارات الاختراق بالإضافة إلى إدارة حماية البنية المعلوماتية الحرجة وخطط الطوارئ وإدارة التوعية السيبرانية وتطوير الأعمال.