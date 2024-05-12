سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يهبط مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2080 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2674 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3120 جنيها للجرام .

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 3566 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 24960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2361 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، بزيادة 0.60%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

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