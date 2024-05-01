بعد تثبيت الفيدرالي الفائدة.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال تعاملات المساء، وزاد الجرام 10 جنيهات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وقرر الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) تثبيت أسعار الفائدة في ثالث اجتماعه خلال 2024، وفق بيان نُشر على موقع المركزي الأمريكي الإلكتروني يوم الأربعاء.

وتتراوح أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في نطاق 5.25 و5.50%.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2053 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2640 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3080 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3520 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 24640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2226 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء جلسة اليوم الأربعاء، بزيادة بنسبة 1.74%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب