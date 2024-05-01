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تنظيم الاتصالات يغرم شركات المحمول 33 مليون جنيه

02:19 م الأربعاء 01 مايو 2024

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

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كتب - علاء حجاج

اعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تغريم مقدمي خدمات المحمول بمبلغ 33 مليون جنيه بسبب تجاوز معايير ومحددات جودة خدمات التليفون المحمول خلال الربع الأول من عام 2024.

قال تنظيم الاتصالات في تقريره الصادر اليوم إنه اعتمد 743 محطة محمول جديدة خلال الربع الأول لعام 2024 بنسبة زيادة قدرها 7% مقارنة بالربع الأول لعام 2023 مما يساهم في تكثيف التغطية وتحسن مؤشرات جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصري.

وقام تنظيم الاتصالات بتوفير التغطية بخدمات الصوت ونقل البيانات باستخدام شبكات التليفون المحمول لعدد 63 قرية مدرجة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، 11 منطقة نائية، 7 طرق خلال الربع الأول من عام 2024.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول السوق المصري
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