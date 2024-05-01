سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يتراجع 30 جنيها مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 30 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2033 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2614 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3050 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3486 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 24400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2386 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بزيادة بنسبة 0.03%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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