تراجع جديد في سعر الذهب اليوم الجمعة بحلول تعاملات المساء

القاهرة - مصراوي:

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة مجددا خلال تعاملات المساء، وهبط الجرام بنحو 20 جنيها، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر الذهب تراجع بنحو 20 جنيها في وقت سابق اليوم، ليصل إجمالي التراجع خلال اليوم إلى 40 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2060 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2649 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3090 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3531 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 24720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 2289 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.