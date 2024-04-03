سعر الذهب يرتفع 25 جنيها بحلول منتصف تعاملات الأربعاء

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء مع حلول منتصف التعاملات، وزاد الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 5 جنيهات في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2067 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2657 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3100 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3543 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 24800 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2271 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بانخفاض 9.75 دولارا بنسبة 0.43%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.