تعرف على سعر الذهب بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 29 أبريل

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 3447 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3492 جنيه.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3055 جنيه، والجرام عيار 18 إلى نحو 2619 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 24440 جنيه، بناءً على المستويات المذكورة.