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خريطة الأسعار: تراجع أسعار اللحوم والدواجن وارتفاع الحديد خلال تعاملات الخميس

03:34 م الخميس 25 أبريل 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار الدواجن، واللحوم، فيما صعد سعر طن الحديد خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، كما استقر الذهب بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس مع منتصف التعاملات

تراجع أسعار اللحوم والفول والزيت في الأسواق اليوم الخميس

ارتفاع الطماطم والفاصوليا بسوق العبور اليوم الخميس

6 جنيهات تراجعا للسمك البلطي بسوق العبور اليوم الخميس

أسعار الحديد تصعد اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

تراجع جديد لأسعار الدواجن في الأسواق الخميس (موقع رسمي)

خريطة الأسعار أسعار اللحوم الدواجن
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