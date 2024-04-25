6 جنيهات تراجعا للسمك البلطي بسوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي اليوم الخميس، بينما ارتفع سعر كيلو الجمبري والسبيط والكليماري، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: تراوح بين 60 و64 جنيها، بتراجع 6 جنيهات

سعر كيلو الفيليه البلطي: تراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و140 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: تراوح بين 190 جنيها و400 جنيه، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 و220 جنيها، بتراجع 20 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: سجل بين 100 جنيه و140 جنيها، بزيادة 45 جنيها.