سعر الذهب اليوم الثلاثاء يصعد خلال تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء خلال تعاملات المساء، وزاد الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب تراجع 120 جنيها مع بداية التعاملات، وواصل ارتفاعه بمنتصف التعاملات 20 جنيها، ثم عاد للارتفاع خلال تعاملات المساء.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2080 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2674 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3100 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3566 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 24960 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2318 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بانخفاض بنسبة 0.42%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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