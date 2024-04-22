ارتفاع الطماطم وتراجع البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور

القاهرة - مصراوي:

ارتفعت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة، بينها الطماطم والفاصوليا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

كيلو الطماطم: بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

كيلو البطاطس: بين 5 جنيهات و 12 جنيها.

كيلو البصل: بين 7 جنيهات و 21 جنيها، بتراجع جنيه.

كيلو الكوسة: بين 3.5 و5.5 جنيه.

كيلو الفاصوليا: بين 5 جنيهات، و11 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

كيلو الباذنجان البلدي: بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.

كيلو الفلفل الرومي البلدي: بين 5 جنيهات و13 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات.

كيلو الفلفل الحامي البلدي: بين 4 و9 جنيهات.

كيلو الملوخية: بين 5 و8 جنيهات.

كيلو الخيار الصوب: بين 3 و5 جنيهات.

كيلو الخيار البلدي: بين 3 و 5 جنيهات.

كيلو البسلة: بين 16 و 18 جنيها.

أسعار الفاكهة للكيلو

البرتقال أبو سرة: بين 11 و19 جنيها.

اليوسفي: بين 3.5 جنيه و12 جنيها.

الليمون البلدي بين 16 و24 جنيها.

الجوافة: بين 9 جنيهات و17 جنيها.

الفراولة: بين 7 جنيهات و11 جنيها.