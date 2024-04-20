سعر الذهب اليوم السبت في مصر بحلول تعاملات المساء

كتب- أحمد والي:

استقر سعر الذهب اليوم السبت بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب قد صعد 5 جنيهات في بداية التعاملات، قبل أن يصعد بقيمة 10 جنيهات مع منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2180 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى 2803 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3270 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 إلى 3737 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب إلى 26160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2378 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات الجمعة، بانخفاض بنسبة 0.03%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب