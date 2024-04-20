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ارتفاع جديد لسعر الذهب مع منتصف تعاملات السبت

02:02 م السبت 20 أبريل 2024

أسعار الذهب اليوم - أرشيفية

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كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب قد زاد 5 جنيهات فقط للجرام مع بداية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2180 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2803 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3270 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3737 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 26160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا إلى نحو 2378 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عالميا سعر الجنيه الذهب
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