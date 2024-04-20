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الطن تحت 43 ألف جنيه.. تراجع أسعار الحديد السبت (موقع رسمي)

12:02 م السبت 20 أبريل 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 42642.86 جنيه، بتراجع 1173.05جنيه.

سعر طن حديد عز: 42680 جنيه، بتراجع 2410.24 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2150 جنيها، بتراجع 124.57 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت أسعار الحديد الأسمنت
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