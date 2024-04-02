سعر الذهب اليوم الثلاثاء يهبط بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء بحلول تعاملات المساء، وتراجع الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 35 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بقيمة 25 جنيها بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2053 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2640 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3080 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3520 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 24640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2266 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بزيادة 14.7 دولارا بنسبة 0.63% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.