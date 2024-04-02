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BBC

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

12:17 م الثلاثاء 02 أبريل 2024

الدواجن

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كتب- أحمد والي:

استقر متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 115.03 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 106.09 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 126.84 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية

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