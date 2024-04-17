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عز ينخفض 750 جنيه للطن.. تراجع كبير في أسعار الحديد والأسمنت

03:31 م الأربعاء 17 أبريل 2024

حديد عز

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القاهرة - مصراوي:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت بشكل كبير في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 43922.73 جنيه، بتراجع نحو 502.85 جنيه.

سعر طن حديد عز: 44941.03 جنيه، بتراجع 751.47 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2232.81 جنيه، بتراجع 58.24 جنيه.

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