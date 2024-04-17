ذا بوتكاست برودكشنز تغلق جولة تمويلية للتوسع في السعودية والإمارات

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة ذا بوتكاست برودكشنز TPP، المتخصصة في إنتاج البودكاست في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نجاحها في إتمام جولة تمويلية من خلال الموسم الثاني لبرنامج "شارك تانك"، بقيادة دينا غبور.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم، تهدف هذه الجولة التمويلية الى التوسع في الأسواق الإقليمية، بدءًا من السعودية والإمارات، لتصبح الشركة كيانًا رئيسيًا ورائداً في مجال البودكاست على المستوى الإقليمي.

تقوم استراتيجية " ذا بوتكاست برودكشنز TPP على إنتاج محتوى متنوع ومتميز استغلالاً لما تمتلكه مصر من إمكانيات هائلة وعقول شابة مبتكرة، فضلاً عن تمكين مبدعي المحتوى والشركات من الوصول إلى الفئات المستهدفة، بما يمكنهم من تحقيق أرباح بشكل أكبر وأكثر كفاءة.

قال إسلام عادل، الرئيس التنفيذي لشركة ذا بوتكاست برودكشنز TPP، إن هذه الجولة التمويلية تساعد الشركة على توسيع نطاق عملياتها حيث تحقق صناعة البودكاست نمواً سريعاً كمنصة متعددة الاستخدامات للتعليم والتثقيف.

أضاف أن الشركة تصدرت صناعة البودكاست من خلال إنتاج 15 برنامجًا مُتنوعًا يتماشى مع مختلف الفئات المستهدفة، مما ساهم في تحقيق 7 ملايين استماع، وأكثر من 600 ألف ساعة مشاهدة في 6 أشهر فقط.

جدير بالذكر أن ذا بوتكاست برودكشنز TPP حصلت على جائزة البطاقة الذهبية للأعمال من Vodafone Business الموسم الثاني لبرنامج "شارك تانك" حيث تُركز على تقديم محتوى أصلي بجودة عالية في كافة المجالات والتصنيفات، بدءًا من الكوميديا والجريمة إلى الصحة النفسية والأخبار.

وتُساعد بذلك صناع المحتوى على تحقيق ربح مُجزي من خلال خدمات التسويق المُبتكرة التي تقدمها. وتُؤمن الشركة بأنّ البودكاست هو أداةٌ قويةٌ للتواصل والتثقيف، وأنّها ستُساهم بشكلٍ كبير في إثراء المحتوى العربي وتحقيق المزيد من الإنجازات.