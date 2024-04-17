تراجع أسعار الطماطم والبصل في سوق العبور اليوم الأربعاء

القاهرة - مصراوي:

تراجعت أسعار عدد من أصناف الخضروات في سوق العبور اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس وبينها الطماطم والخيار والبطاطس والبصل، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد "مصراوي" أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم.

أسعار الخضروات

كيلو الطماطم: بين 3.5 و 5.5 جنيه، بتراجع بين 50 قرشا و2.5 جنيه.

كيلو البطاطس: بين 5 جنيهات و 12 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

كيلو البصل: بين 9 و 21 جنيها، بتراجع بين جنيه و6 جنيهات.

كيلو الكوسة: بين 5 و 8 جنيهات، بتراجع جنيه.

كيلو الفاصوليا: بين 7 و 13 جنيها، بتراجع 6 جنيهات.

كيلو الباذنجان البلدي: بين 2.5 و 5.5 جنيه، بتراجع نحو 2.5 جنيه.

كيلو الفلفل الرومي البلدي: بين 9 و 15 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

كيلو الفلفل الحامي البلدي: بين 5 و 8 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات.

كيلو الملوخية: بين 12 و18 جنيها.

كيلو الخيار الصوب: بين 5 جنيهات و 13 جنيها.

كيلو الخيار البلدي: بين 3 و 7 جنيهات، بتراجع بين 2 و6 جنيهات.

كيلو البسلة: بين 16 و 20 جنيه، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة للكيلو

البرتقال أبو سرة: بين 9 جنيهات و13 جنيها.

اليوسفي: بين 3 جنيهات و12 جنيها.

الليمون البلدي بين 14 و18 جنيها.

الجوافة: بين 7 جنيهات و15 جنيها.

الفراولة: بين 8 جنيهات و20 جنيها