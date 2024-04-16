مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات ومؤسسة مصر الخير لتنمية القدرات الرقمية

كتب- علاء حجاج:

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين للتعاون فى التطوير المؤسسي الرقمى لمؤسسة مصر الخير.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، ويأتي ذلك من خلال تنمية القدرات الرقمية للعاملين لديها لاستيعاب أعمال التحول الرقمى بالمؤسسة وضمان استدامتها، بالإضافة إلى التعاون فى تنفيذ مبادرات تنمية القدرات الرقمية لمختلف الفئات المجتمعية في كافة المحافظات.

ووقع مذكرة التفاهم غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، وفق بيان الوزارة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة مصر الخير في الارتقاء بالمستوى المعرفي والمهاري الرقمي لجميع الفئات المستهدفة.

وقال وزير الاتصالات إن مذكرة التفاهم الموقعة مع مؤسسة مصر الخير تأتي في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتمكينها من استخدام تكنولوجيا المعلومات والتطوير المؤسسي الرقمي لها في ضوء مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمي متكامل.

وأضاف أن مذكرة التفاهم ستسهم فى تعزيز قدرات مؤسسة مصر الخير في الاعتماد على الرقمنة وأتمتة أعمالها بهدف إثراء الدور المجتمعي للمؤسسة وتسهيل الحصول على خدماتها.

واشار إلى تنوع المبادرات المقدمة من الوزارة لبناء القدرات الرقمية لتشمل مختلف التخصصات التكنولوجية وكافة المراحل العمرية بهدف تأسيس قاعدة عريضة من الكوادر الرقمية وتعزيز قدراتها التنافسية.

بالإضافة إلى البرامج الموجهة لتنمية المهارات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة فضلا عن نشر الثقافة الرقمية لأهالي قرى حياة كريمة من أجل تحقيق التمكين الاقتصادى الرقمي.

وقال الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير إن التعاون بين مؤسسة مصر الخير باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يأتي في إطار توجه الحكومة نحو العمل على زيادة وعي الإنسان المصري وتنمية قدراته وامتلاكه لكافة أدوات العصر الحديث ومتطلباته من أجل تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع لتضع مصر على طريق القيادة والريادة.

وأضاف أن التعاون يدعم المستفيدين من المشروعات التى تقوم بها مؤسسة مصر الخير ودعمهم بكافة ما وصل اليه العالم من تكنولوجيا الاتصالات والاستفادة من كافة مبادرات الوزارة المختلفة للتطوير المؤسسي الرقمي ونشر وتعزيز الثقافة والمهارات الرقمية بين المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير أن مذكرة التفاهم تهدف إلى التركيز على بناء الإنسان والاستثمار فى البشر وبناء المجتمعات المعرفية، من خلال تمكين الحصول على كافة خدمات تكنولوجيا المعلومات الأساسية من أجل التنمية المستدامة.

وتابع أن هذا يأتي بالإضافة إلى بناء القدرات الرقمية للعاملين بمؤسسة مصر الخير وتدريب كوادر من المدربين بالمؤسسة فى مجالات نشر الثقافة الرقمية، وبناء وتنمية القدرات الرقمية، وتنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي، والاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات، وتطويع استخدام تكنولوجيا المعلومات لتيسير حياة المواطنين.