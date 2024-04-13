سعر الذهب يعوض خسارته الصباحية بنهاية تعاملات اليوم السبت

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم السبت 20 جنيها بنهاية التعاملات معوضاً خسارته الصباحية، وذلك بعد انخفاضه 40 جنيها خلال تعاملات الصباح مقارنة بنهاية التعاملات أمس، وفقا لما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر الجرام قد ارتفع 20 جنيها خلال منتصف تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2153 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2769 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3230 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3691 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2344 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات الجمعة بانخفاض 1.19%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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