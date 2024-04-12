أسعار الحديد ومواد البناء في ثالث أيام العيد

كتب- مصراوي:

سجلت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق استقرار خلال تعاملات اليوم الجمعة، في ثالث أيام عيد الفطر مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 45353 جنيها.

سعر طن حديد عز: 46716 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2272 جنيها.