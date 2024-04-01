بعد قفزته.. سعر الذهب اليوم الاثنين بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بأسعار في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 15 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات بقيمة 35 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2073 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2666 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3110 جنيهات للجرام.

بلغ سعر الذهب عيار 24 عند 3554 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 24880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا إلى نحو 2236 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بزيادة 027%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب