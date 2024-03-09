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BBC

تراجع في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول تعاملات المساء

06:24 م السبت 09 مارس 2024

أسعار الذهب

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كتب- أحمد والي:

انخفض سعر الذهب اليوم السبت في مصر بقيمة 25 جنيها بحلول تعاملات المساء، مقارنة بأسعار منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب انخفض 105 جنيهات مع بداية التعاملات، قبل أن يزداد بمنتصف التعاملات بقيمة 5 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 عند 2150 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2764 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 21 عند 3225 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3686 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 25800 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا إلى نحو 2179 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب



أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميا

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