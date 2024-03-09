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BBC

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

12:18 م السبت 09 مارس 2024

أسعار الدواجن

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كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الدواجن الحية في الأسواق بمصر خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفق موقع رسمي.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 112.66 جنيه، بزيادة 1.18 جنيه، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 101.59 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 123.39 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن الدواجن سعر كيلو الدواجن

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