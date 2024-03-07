في اليوم الثاني للتعويم سعر الذهب اليوم بمصر يقفز 150 جنيها ببداية التعاملات

كتب- أحمد والي:

قفز سعر الذهب اليوم الخميس في مصر ببداية التعاملات، وصعد الجرام 150 جنيهاً، مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2133 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2743 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3200 جنيها للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3657 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25600 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2155 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بزيادة 0.34% في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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