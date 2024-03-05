بعد قفزته 100 جنيه للجرام.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر جرام الذهب بعد موجة تراجع، وزاد سعر الجرام أكثر من 100 جنيه للجرام بحلول منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما شهدت تراجعات كبيرة خلال الأيام الماضية مع هبوط سعر الدولار في السوق الموازية، حسبما ذكر نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

ووفقا لقول نجيب، سجل جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 2900 جنيه مقابل 2770 جنيها، مقارنة بسعره في بداية التعاملات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1933 جنيها، وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2486 جنيها، وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 3314 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 23200 جنيه.

ورغم زيادة الجرام اليوم بهذه القيمة ينصح نجيب المواطنين بشراء الذهب خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا السعر مناسب ومنخفض مقارنة بسعره شهر فبراير الماضي.

وعن حركة البيع والشراء حاليا في سوق الصاغة، أوضح نجيب أن الحركة تتسم بالهدوء.

وتوقع نجيب عودة سعر الذهب بمصر للزيادة مع منتصف شهر رمضان لمستويات أعلى من 3600 جنيه.

وأرجع نجيب زيادة سعر الذهب اليوم في مصر إلى ارتفاع سعر الذهب عالميا لفوق مستوى 2000 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الذهب بالبورصات العالمية لأعلى مستوى في 3 أشهر، مع توقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة خلال اجتماعه بشهر يونيو، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج، ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2127 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بزيادة 0.59% بحلول تعاملات مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت جمعية سوق الذهب في لندن إن سعر الذهب القياسي في لندن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2098.05 دولارًا للأوقية (الأونصة) في منتصف تعاملات أمس الاثنين، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 2078.40 دولارًا المسجل في 28 ديسمبر، وفقا لرويترز.

وقال جيم ويكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز، لوكالة رويترز: "إذا ظلت أرقام التضخم منخفضة، فسيستمر الذهب في الاتجاه الصعودي".