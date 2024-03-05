مع توقعات بخفض الفائدة الأمريكية.. الذهب العالمي يصعد لأعلى مستوى في 3 أشهر

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب بالبورصات العالمية لأعلى مستوى في 3 أشهر، مع توقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة خلال اجتماعه بشهر يونيو، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج، ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2124 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بزيادة 0.47% في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وقالت جمعية سوق الذهب في لندن إن سعر الذهب القياسي في لندن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2098.05 دولارًا للأوقية (الأونصة) في منتصف تعاملات أمس الاثنين، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 2078.40 دولارًا المسجل في 28 ديسمبر، وفقا لرويترز.

وثبت الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي في أول اجتماع له في يناير الماضي خلال العام الجاري لحسم مصير الفائدة، وهو ما جاء وفقا للتوقعات.

وبعد هذا القرار بقي سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى بين 5.25% و5.5%، بحسب ما ذكره الفيدرالي في بيان على موقعه.

وقال جيم ويكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز، لوكالة رويترز: "إذا ظلت أرقام التضخم منخفضة، فسيستمر الذهب في الاتجاه الصعودي".

وبحسب رويترز، قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، التوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم سببت تعزيز الإقبال على شراء الذهب.

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