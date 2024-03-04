خريطة الأسعار: تراجع اللحوم والدواجن والذهب يعاود الارتفاع

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار اللحوم، والدواجن، والفول، اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، فيما ارتفعت أسعار الأرز، والعدس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، بينما عاد الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم الاثنين يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات

تراجع أسعار اللحوم والدواجن والفول بالأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الاثنين

تراجع أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

25 جنيها لكيلو البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور الاثنين

تراجع أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)